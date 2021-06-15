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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с заместителем худрука Александринки

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии – заместитель художественного руководителя Александринского театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения Александр Чепуров. Ведущая Дина Дабришюте побеседует с ним о совместных проектах Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина и Александринки, о молодых режиссерах и цензуре в театре.

Трансляция завершена