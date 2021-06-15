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Режиссер спектакля «Я шагаю по Москве» обещал вернуться в Псков

Режиссер спектакля «Я шагаю по Москве» Семен Сердин обещал вернуться в Псков, чтобы сделать новую театральную постановку или снять кинофильм. Об этом он сообщил на пресс-коференции 9 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Псков я приезжаю уже не первый раз. Мне тут нравится. Нравится пустота, особенно вечером, на набережной, рядом с Кремлем», - подчеркнул Семен Сердин.



Он добавил, что спектакль «Свидетельские показания» в его постановке «на удивление получил большую популярность у псковичей». Однако исход сегодняшнего спектакля - «Я шагаю по Москве» - он прогнозировать не стал.



«Я ничего не хочу от зрителя. Мне не нужно, чтобы он что-то вынес из спектакля и как-то изменил свою жизнь. Классно, если в тебя что-то попадет, и после этого что-то изменится. Но ставить кафедру и поучать с нее я не стану. Это фигня какая-то», - заключил Семен Сердин.