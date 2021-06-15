Сцена / Спектакли

«Лучше, чем мечта»: петербуржцы оставляют отзывы о псковском театре

Два новых спектакля Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина были представлены в офф-программе Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

18 и 19 сентября псковский коллектив выступил на Новой сцене Александринского театра со спектаклями «Дни Победы» Веры Поповой и «Свидетельские показания» Семена Серзина. В псковском драмтеатре отметили, что петербургская публика оставила хорошие отзывы о работах театра, тем более что зрители культурной столицы уже знакомы с работами Веры Поповой и Семена Серзина, в прошлом номинантами премии «Прорыв», поставившими не один спектакль в Санкт-Петербурге.

Программа премии предполагала обсуждение спектаклей: у зрителей была возможность задать вопросы артистам и поделиться своим мнением.

«Я увидела очень многослойный спектакль. Это значит, что, придя домой, я буду снимать слой за слоем и все время к нему возвращаться. Необыкновенно проникновенный спектакль, который дает возможность размышлять о войне, улыбаясь и плача одновременно», – высказалась о спектакле «Дни Победы» зрительница Татьяна Иванова.

Артисты спектакля рассказали, что немалую роль в успехе спектакля играет зритель, его эмоциональная отдача, способность к сопереживанию, так как актеры располагаются среди публики и произносят свои монологи буквально глядя в глаза. «В нашем спектакле, как нигде, зрители являются соавторами, – поделилась актриса Наталья Петрова. – Если человек в зале открыт, не стесняется, и я вижу его реакцию, это очень здорово нам помогает. Когда подключаются зрители, атмосфера спектакля сразу меняется. Нам это, действительно, важно и дорого».

Псковский спектакль Семена Серзина – режиссера и артиста, стремительно набирающего популярность благодаря фильмам «Человек из Подольска» (Серзин – режиссер киноленты) и «Петровы в гриппе» (Серзин – исполнитель главной роли), вызвал ажиотаж у петербургской публики, оба показа прошли с аншлагом.

«Свежо, ново, актуально, современно», ”Свидетельские показания” оказались лучше, чем мечта» – такие отзывы оставили пользователи соцсетей. Театральный блогер Саша Комарова отметила, что она видела все спектакли Семена Серзина в Петербурге, но псковская постановка станет ее любимой работой этого режиссера.

На обсуждении артисты рассказали, как проходил поиск их персонажей, как они интерпретируют пьесу и главного героя. «Семен Серзин – очень тонкий режиссер. В этой минималистичной форме, когда мы лишены дополнительных средств, которые могут как-то усилить эффект или отвлечь от недостатка чего бы то ни было, он очень точно выбрал референсы для персонажей, работая с каждым артистом индивидуально», – рассказал артист Денис Кугай.

«Появилась идея пожить в Пскове, чтобы посмотреть еще спектакли этого шикарного театра», – написала в своем инстаграме арт-блогер Любовь Москвина.

Напомним, что осенью Псковский театр драмы также отправится на гастроли в Москву: бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» театр представит на фестивале «Территория. Kids», спектакль «Смерть Тарелкина» – на фестивале «Уроки режиссуры».