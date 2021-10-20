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Псковский драмтеатр опубликовал ноябрьскую афишу

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина сформировал ноябрьский репертуар и открыл продажи билетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

В ноябре состоится премьера спектакля «Сережа очень тупой» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Месхиева. Это постановка по одной из самых популярных пьес известного современного драматурга Дмитрия Данилова («Свидетельские показания», «Человек из Подольска»). Жанр спектакля — «демографическая комедия».

В конце месяца, к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова, театр представит премьеру спектакля «Зойкина квартира» в постановке легенды якутского театра и кино Сергея Потапова. К этому событию будет приурочен «Потапов-фест», посвященный творчеству режиссера и феномену якутского искусства, программа которого появится в ближайшее время.

Также в ноябрьский репертуар вошла новая комедия «Пленные духи». Премьера состоялась в октябре (почти анекдот в постановке Айрата Абушахманова).

В афише ноября и те спектакли мирового и русского классического репертуара, которые уже успели пройти проверку временем и полюбиться псковской публике: «Ревизор», «Пиковая дама», «Ионыч», «Отелло», «Таланты и поклонники». Детектив «Свидетельские показания» и спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» сегодня можно смело причислить к хитам псковской сцены, добавили в Псковском театре драмы.

Кроме того, драмтеатр приглашает на комедию «Очень громкая премьера».

В репертуаре театра есть и бэби-спектакли «Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра» (для малышей от 2 до 6 лет), кукольно-драматический спектакль «Я сделал крылья и летал» (для детей от 4 лет).

Касса театра работает ежедневно (Псков, ул. Пушкина, 13) с 09.30 до 21.00. Купить билет в любое время суток можно на сайте театра.