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Сцена / Спектакли

Коррективы в январскую афишу внес псковский драмтеатр

20.01.2022 16:57|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина внес коррективы в январскую афишу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Необходимость изменить текущий репертуар возникла из-за болезни артистки. Публикуем замены, переносы и отмены ближайших спектаклей, а также актуальную афишу на январь», - сказали в театре.

Так, 21 января вместо спектакля «Ревизор» на основной сцене покажут спектакль «Смерть Тарелкина». Он начнется в 19:00. Все билеты действительны.

Спектакль «Слон и птичка» 22 января в Новом зале театра (в 10.00 и 12.00) отменяется. Билеты необходимо вернуть в кассу театра. Тем, кто купил билеты онлайн, средства вернутся на карту автоматически.

Кроме того, «Свидетельские показания», которые должны были пройти 23 января в 16.00 и в 19.00 на большой сцене, переносятся на 25 февраля со временем начала в 18.00 и в 20.00. Все билеты остаются действительными.

25 января в 13.00 и в 19.00 на малой сцене вместо спектакля «Метель» покажут «Пиковую даму». Билеты на нее действительны.

Помимо этого, 29 января в 19.00 на малой сцене вместо спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» состоится премьера «Сережа очень тупой». Билеты действительны.

Если спектакль был перенесен или заменен, то билеты остаются действительными. Те, кого не устраивает дата нового показа или замена спектакля, могут сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора по почте: support@orbilet.ru). Если спектакль отменили, билеты нужно сдать в кассу театра. Тем, кто покупал билеты онлайн, средства вернутся на карту автоматически. Театр приносит свои извинения и надеется на понимание зрителей.

Актуальную афишу Псковского театра драмы всегда можно найти на официальном сайте театра. В продажу уже выпустили билеты на январь, февраль и март.

Теги: #афиша #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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