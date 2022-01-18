Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Спектакли 18.01.2022 13:350 На спектакль о важных жизненных истинах приглашает псковичей театр кукол 11.02.2022 14:370 Спектакль по пьесе Чехова готовится к постановке в псковском театре 09.02.2022 17:060 Хиты и новинки сезона вошли в апрельскую афишу псковского драмтеатра 05.02.2022 10:380 Псковский театр драмы скорректировал февральский репертуар 28.01.2022 12:040 Псковский драмтеатр изменил репертуар из-за болезни актеров 27.01.2022 17:150 Спектакли для детей разного возраста покажут в Псковском театре кукол
Сцена / Спектакли

Спектакль по пьесе Чехова готовится к постановке в псковском театре

11.02.2022 14:37|ПсковКомментариев: 0

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина готовится к постановке спектакль по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, над премьерой в Пскове работает известный российский театральный режиссер Павел Зобнин.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Дядя Ваня» – самая репертуарная пьеса Чехова, к которой уже более века обращаются культовые режиссеры и главные российские и европейские театры. В «Дяде Ване» есть то, что волнует каждого человека в любую эпоху, благодаря этой пьесе рождаются спектакли, как правило, очень красивые и очень печальные. Эта пьеса – исследование великим Чеховым драмы человеческой души, души одинокой и непонятой, любящей, но нелюбимой, жаждущей счастья, но бессильной; драмы беспомощности человека перед мироустройством или, быть может, перед самим собой.

Роль Дяди Вани (Войницкого) в спектакле исполнит заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, известный псковскому зрителю по ролям в спектаклях «Смерть Тарелкина» (Варравин), «Село Степанчиково и его обитатели» (Ростанев), «Сережа очень тупой» (2-й курьер), «Постой, паровоз!» (ведущий).

В роли профессора Серебрякова – почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев («Зойкина квартира», «Сережа очень тупой»).

Елена Андреевна, жена профессора – Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» («Таланты и поклонники», «Свидетельские показания», «Зойкина квартира», «Дни Победы»).

В роли Астрова – Георгий Болонев («Таланты и поклонники», «Очень громкая премьера», «Река Потудань»).

Также в спектакле заняты: заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Ирина Смирнова, Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, Александра Кашина, Ислам Галиуллин, Камиль Хардин.

Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоится 30 и 31 марта на большой сцене псковского театра драмы. Билеты можно купить по ссылке.

Павел Зобнин – известный российский театральный режиссер, один из самых успешных учеников Сергея Женовача. Поставил несколько десятков спектаклей в театрах России и Эстонии, принимал участие в режиссерских лабораториях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Калининграде, Таллине, Ростове-на-Дону, Казани, Омске и других городах. Спектакль Павла Зобнина «Отец» (2018) был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в четырех номинациях.

Над сценографией и костюмами к спектаклю работает Евгений Лемешонок, известный театральный художник из Новосибирска, дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за костюмы к спектаклям «Я.Другой.Такой.Страны» и «Ак и человечество» Дмитрия Егорова.

Теги: #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
11.02.2022, 14:370 Спектакль по пьесе Чехова готовится к постановке в псковском театре 10.02.2022, 18:260 Театрально-концертная дирекция подготовила серию видеороликов «Пушкин детям» 10.02.2022, 11:050 Выставка «Пушкин от А до Я» открылась на набережной реки Великой в Пскове 09.02.2022, 17:060 Хиты и новинки сезона вошли в апрельскую афишу псковского драмтеатра
09.02.2022, 12:480 Псковский драмтеатр получил награду Яндекса «Хорошее место – 2021» 08.02.2022, 17:350 Клуб путешествий в Пскове проведет встречу с создателями проекта «Лес и ветер» 08.02.2022, 14:230 Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова: Все самое лучшее ты даришь своему зрителю 05.02.2022, 13:170 «Метель» навсегда
05.02.2022, 10:380 Псковский театр драмы скорректировал февральский репертуар 03.02.2022, 15:110 Опубликована афиша киноклуба «Молоко и Сено» 01.02.2022, 14:190 Более 90 мероприятий смогут посетить псковичи по «Пушкинской карте» в феврале 31.01.2022, 09:000 Псковские клетки памяти
30.01.2022, 15:170 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни состоится в Пскове 30 января 28.01.2022, 12:040 Псковский драмтеатр изменил репертуар из-за болезни актеров 27.01.2022, 17:150 Спектакли для детей разного возраста покажут в Псковском театре кукол 27.01.2022, 13:370 Лекции и концерты предлагают посетить псковичам по «Пушкинской карте»
26.01.2022, 20:548 Новую солистку спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» представил Псковский драмтеатр 26.01.2022, 15:510 Концерт лауреатов фестиваля «Открытое искусство» пройдет в псковской филармонии 26.01.2022, 11:450 Концерт Губернаторского симфонического оркестра в Пскове посвятят дню памяти Пушкина 25.01.2022, 12:110 Выставки, мастер-классы и концерты посетят печеряне во время «Культурных выходных»
24.01.2022, 16:351 Пообщаться с дзен-буддийским монахом смогут псковичи 23.01.2022, 18:575 Дмитрий Месхиев: Псковский театр не бросаю, он остается в приоритете 23.01.2022, 18:161 Дмитрий Месхиев будет вести собственный режиссерский курс в Петербурге 21.01.2022, 10:0616 Елизавета Барышникова покидает пост директора псковской филармонии
20.01.2022, 16:570 Коррективы в январскую афишу внес псковский драмтеатр 19.01.2022, 16:230 Две премьеры представит Псковский драмтеатр в марте 18.01.2022, 20:042 Спектакль в псковском драмтеатре перенесли из-за болезни артистки 18.01.2022, 13:350 На спектакль о важных жизненных истинах приглашает псковичей театр кукол
18.01.2022, 12:170 Творческий вечер «Я не могу иначе» пройдет в псковской филармонии 17.01.2022, 16:240 Съемочная группа НТВ занялась созданием фильма о Дмитрии Месхиеве 14.01.2022, 18:050 На книги-свитки и пейзаж-складень приглашают посмотреть псковичей 14.01.2022, 17:302 Дмитрий Месхиев: Сцена псковского театра - не место для дешевой антрепризы
14.01.2022, 16:400 Постановочный бюджет Псковского драмтеатра увеличился в пять раз 14.01.2022, 16:045 Лозунгами и дешевыми подачками патриотизм не построить - Дмитрий Месхиев 14.01.2022, 15:3735 Дмитрий Месхиев предложил присвоить Юлии Пересильд звание Героя России 14.01.2022, 14:444 «Маразм и мракобесие»: Дмитрий Месхиев прокомментировал жалобу на название спектакля в УФАС
14.01.2022, 14:220 «Двое на одного»: Дмитрий Месхиев о скандале вокруг спектакля «Сережа очень тупой». ВИДЕО 14.01.2022, 13:472 Мы никого из старожилов из театра не выгнали — Дмитрий Месхиев 14.01.2022, 13:140 Каких кадров не хватает в национальных театрах России, рассказал Дмитрий Месхиев 14.01.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Дмитрием Месхиевым
14.01.2022, 11:440 Известный российский пианист даст благотворительный концерт в Пскове 13.01.2022, 19:001 Выставка «Неправильной книги» открылась в Пскове 12.01.2022, 17:269 После жалобы в УФАС псковский драмтеатр объявил о специальной скидке для Сергеев 12.01.2022, 15:152 Союз театральных деятелей назвал лучшие роли сезона в псковском драмтеатре
12.01.2022, 12:410 Лекцию о позднем романтизме прочтет искусствовед в псковской филармонии 11.01.2022, 16:0212 «Сережа очень тупой»: название спектакля стало поводом для жалобы в псковское УФАС 11.01.2022, 11:460 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни пройдет в Пскове 10.01.2022, 17:402 Дмитрий Месхиев: Национальные театры — основная творческая движущая сила страны
10.01.2022, 17:050 Ассоциацию национальных театров России создали по инициативе Александринки и псковских коллег 10.01.2022, 16:280 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на февраль 10.01.2022, 12:350 Выставка уникальных графических работ откроется в Пскове 07.01.2022, 19:040 Псковичей приглашают на встречу с автором театральных плакатов Ксенией Люстиковой
30.12.2021, 21:510 Десять премьер, три фестиваля и зарубежные гастроли – итоги года в псковском театре 30.12.2021, 17:350 Псковский театр драмы опубликовал режим работы кассы 30.12.2021, 14:320 Юные псковичи смогли посетить «Мосфильм» благодаря «Елке желаний» 30.12.2021, 14:100 Псковичей приглашают на новогоднюю фотосессию в особняк
29.12.2021, 12:060 Театральная мастерская научит псковичей владеть дыханием и дикцией 28.12.2021, 14:310 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на новогодние праздники 28.12.2021, 13:000 Истории новогодних игрушек могут узнать псковичи в театре кукол 25.12.2021, 14:130 Счастье в музыке: новогоднее настроение подарила псковичам филармония
24.12.2021, 16:221 «Венский Новый год»: псковичей приглашают на яркий и веселый концерт 24.12.2021, 15:440 Лучшие композиции ансамбля «Псков» прозвучат в концерте «Зову тебя Россиею…» 24.12.2021, 15:182 Псковская филармония не собирается прощаться с главным дирижером Николаем Хондзинским 24.12.2021, 14:400 «Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона. ВИДЕО
24.12.2021, 14:010 Доступные к посещению по «Пушкинской карте» спектакли перечислили в псковском театре 24.12.2021, 13:230 Из-за пандемии сфера культуры напряглась - Елизавета Барышникова 23.12.2021, 14:380 В Псковской области начали исполняться мечты с региональной «Елки желаний» 23.12.2021, 12:380 Победители конкурса «Псков. Любовь» получили ценные подарки
23.12.2021, 09:175 «Каштанку» в постановке Юлии Пересильд и другие спектакли покажут в Пскове в январе 23.12.2021, 08:150 «Огонёк в горах» увидят кинозрители в Пскове 23 декабря 22.12.2021, 12:130 Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове 21.12.2021, 20:300 Псковский драмтеатр подготовил видеодневник о поездке на форум в Узбекистан
20.12.2021, 16:471 Хоровая капелла России закроет празднование 800-летия Александра Невского в Пскове 19.12.2021, 15:250 Сережа и все-все-все 19.12.2021, 11:500 Всех - в Сибирь 18.12.2021, 15:590 Черт знает что
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru