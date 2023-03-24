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Три эпохи истории Китая представят псковским зрителям на премьере спектакля «Лягушки»

Три эпохи истории Китая представят псковским зрителям на премьере спектакля «Лягушки», которая состоится в апреле. Об этом сообщил арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Автор инсценировки Андрей Пронин отметил, что это будет первый за много десятилетий спектакль по китайскому произведению в государственном театре.

«Вне гостеатров китайские спектакли были, но в XXI веке мы первые ставим. У нас есть научные консультанты, которые нам помогают, в частности, первый заместитель декана восточного факультета СПбГУ Алексей Родионов, который в случае чего может и Мо Яню (современный китайский писатель, автор книги "Лягушки") позвонить или разъяснить какие-то китайские детали», – пояснил гость студии.

Арт-директор театра рассказал, что пьеса «Лягушки» – это масштабная история, эпическая драма, всё начинается в 50-е годы прошлого века, а заканчивается в 2007 году. «Три эпохи истории Китая пройдёт перед глазами псковского зрителя в трёх действиях, мы подготовили около 300 костюмов и 500 предметов реквизита. Спектакль будет длиться около четырех часов, между действиями предусмотрены антракты», – предупредил он.

Артист театра Сергей Скобелев, который сыграет в спектакле одну из ведущих ролей, рассказал о процессе подготовки к премьере.

«В нашей жизни Китая становится всё больше и больше. Безусловно, нам приходится погружаться в эту культуру в процессе подготовки спектакля, мы роемся во всем. Тема "Одна семья - один ребёнок" одна из главных в нашей постановке, это всё нужно понимать. Мы все родом из Советского Союза, мы понимаем некоторые реалии: силу власти, невозможность пойти против. Весь роман этим пропитан от начала и до конца», – заключил он.