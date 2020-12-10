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Псковичей приглашают на презентацию абсолютно новой Skoda Octavia

Официальный дилер Skoda Автотим Псков приглашает на презентацию абсолютно новой Skoda Octavia.

«Как часто вы замечаете удивительные вещи, которые происходят здесь и сейчас? Вместе с автомобилем Skoda Octavia мы будем учиться ценить настоящее и проживать необыкновенные моменты», - сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне.

С 5 по 13 декабря в автоцентре «Автотим Псков» пройдут дни абсолютно новой Skoda Octavia, в это время можно будет лично познакомиться с долгожданной моделью, получить ответы на интересующие вопросы об автомобиле.

«Записывайтесь всей семьей на тест-драйв, чтобы получить настоящее удовольствие от вождения благодаря динамическим характеристикам автомобиля. Абсолютно новая Skoda Octavia позволяет чувствовать комфорт и безопасность каждому члену семьи и ценить настоящий момент! Для маленьких пассажиров в наших автомобилях предусмотрены детские кресла, - отметили в автосалоне. - Также у нас вы сможете с комфортом провести время в уютной клиентской зоне, написать теплые пожелания своим родным и близким, выпить горячего кофе с угощениями и получить памятные сувениры. Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому следим за чистотой и соблюдаем все меры безопасности».

Автоцентр «Автотим Псков» ждет посетителей ежедневно с 9.00 до 21.00 по адресу : г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 111

Звоните можно по телефону 8 (8112) 44 11 11.

Сайт: www.alva-skoda.ru.