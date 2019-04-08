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На «Карте убитых дорог» теперь можно отмечать очаги высокой аварийности

На сайте dorogi-onf.ru появилась новая функция - пользователи могут добавлять на интерактивную «Карту убитых дорог» очаги аварийности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, речь идет о местах, где постоянно происходят однотипные дорожные аварии. Например, из-за неправильно настроенного светофора на перекрестке сталкиваются автомобили. Или пешеходы регулярно попадают под колеса на одном и том же месте.

Чтобы отметить аварийное место, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать город, зайти в соответствующий раздел через кнопку «Очаг аварийности» и подтвердить выбранный населенный пункт. После этого можно отметить на карте очаг аварийности, добавить к нему актуальные фотографии, описание проблемы и даже предложить ее решение. После того, как администраторы сайта одобрят заявку, очаг аварийности появится на карте в виде метки бордового цвета.

Во время дорожных инспекций, которые стартовали 8 апреля, эксперты Народного фронта проверят добавленные очаги аварийности и разработают меры по их ликвидации. Дорожные рейды запланированы в 42 регионах. В апреле проверки пройдут в городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«На ресурсе «Карта убитых дорог» жители могут сообщить об опасных местах и повлиять на то, чтобы очаг аварийности был ликвидирован как можно скорее. Чтобы сократить число аварий, не всегда нужна дорогостоящая реконструкция участка дороги. Иногда на аварийность можно повлиять, изменив режим работы светофора или схему нанесения разметки, установив необходимые дорожные знаки или выполнив другие не самые затратные мероприятия», - прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.