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На перекрестке Труда и Звездной в Пскове автомобильное движение ограничили на неделю

На пересечении улиц Труда и Звездной в Пскове автомобильное движение ограничили на неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник отдела по транспорту и связи управления городского хозяйства администрации города Пскова Евгений Зинкевич.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«На перекрестке - по одной полосе - ограничено движение. Там производятся работы на участке водопровода. Одна полоса по Звездной свободна, - отметил Евгений Зинкевич. - По участку были поставлены условия: сохранение движения и расстановка знаков. Совершать маневры можно, но по требованию знаков».

Кроме того, начальник отдела УГХ добавил, что работы на участке закончатся в конце сентября.