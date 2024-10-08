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Проезд частного транспорта планируют запретить на площади у псковского вокзала

Транспортную схему на площади у железнодорожного вокзала в Пскове изменят. Данная информация следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

На привокзальной площади планируется запретить проезд частного транспорта. Для посадки и высадки пассажиров, а также для временного хранения личного автотранспорта в южной части площади появится парковка.

Ранее стало известно, что в помещениях, принадлежащих ранее ресторану (правое крыло вокзала, 1 этаж), планируется обустройство автовокзала с выделением дополнительных помещений (касс), оборудованных всеми необходимыми системами связи.

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Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в региональном центре. Итоговую версию будущего проекта в мае главе региона представили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и глава города Пскова Борис Елкин.

Концепция реконструкции объекта предполагает перенос городского автовокзала на площадку железнодорожного вокзала с последующим объединением двух транспортных узлов. Как отметил Борис Елкин, прежнее пространство автовокзала не отвечает всем необходимым требованиям безопасности, в то время как на территории железнодорожного вокзала реализован комплекс защитных мероприятий. В частности, по периметру объекта установлены ограждения, пропускная система организована через рамки досмотровых металлодетекторов.