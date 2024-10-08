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В псковской деревне Родина отремонтируют 236 метров дороги за 4 миллиона рублей

В деревне Родина Псковского района запланирован ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Владимирской протяженностью 236 метров. Закупка опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Ремонтные работы будут проведены в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения "Завеличенская волость" на 2024 – 2026 годы», подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения».

Финансирование контракта осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Завеличенская волость» на 2024 год. Начальная цена контракта составила 4 453 257,16 рубля. Исполнителя уже определили, в итоге работы выполнят за 4 007 931,36 рубля.

Завершить работы планируется до 20 декабря.