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53% россиян заметили улучшения, связанные с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Растет осведомленность граждан о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Каждый третий россиянин - 33% - отметил, что видел «визитные карточки» проекта: информационные щиты и эмблему.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, репрезентативный всероссийский опрос населения был проведен Аналитическим центром НАФИ по заказу Информационного центра по автомобильным дорогам Федерального дорожного агентства в сентябре 2019 года. Предыдущий аналогичный опрос был проведен в июле 2019 года.

В исследовании приняли участие жители 150 населенных пунктов в 50 регионах России, в том числе проживающие в крупных городских агломерациях, где в рамках нацпроекта приводятся в нормативное состояние не только региональные дороги, но и городские улицы. Поэтому отдельно исследовалась оценка населением дорожных работ именно на уличной сети.

46% опрошенных жителей городских агломераций отметили, что в этом году объем строительства и ремонта городских дорог в их регионе увеличился.

Россиянам предложили также оценить отдельно состояние региональных трасс и городской дорожной сети. 66% россиян считают, что качество региональных дорог «среднее» и «выше среднего». В городских агломерациях этот показатель выше - 70%. В отношении городской дорожной сети такой же оценки придерживаются порядка 64% россиян, что на 5 п.п. выше, чем в июле 2019 года. В городских агломерациях «средний» и «выше среднего» уровень качества видят две трети жителей (рост на 7 п.п. по сравнению с результатами июльского исследования). Более половины респондентов - 58% - согласились с тем, что реализация нацпроекта способствует повышению безопасности на дорогах.

За последний год более половины россиян - 53% - заметили улучшения, связанные с реализацией нацпроекта. Оценивая приоритетность его задач, россияне поставили на первое место ремонт городских улиц - 52%. На второе - уменьшение количества мест концентрации ДТП (44%). На третье - снижение числа погибших на дорогах (39%).

По сравнению с июлем доля тех, кто осведомлен о нацпроекте, увеличилась: с 29% до 50% по России и с 33% до 54% в городских агломерациях.

Каждый третий опрошенный - 35% - знает о том, что граждане могут контролировать качество дорожных работ, сообщая о проблемах на дорогах, или присылать фото- и видео дефектов, если с ними столкнутся. К этому готовы 26% россиян. Треть респондентов отмечают положительную роль общественности и считают, что пожелания и замечания жителей учитываются при контроле проводимых мероприятий, повышая их качество (36%).

35% готовы к участию в нацпроекте. Из них 9% готовы быть общественными контролерами и участвовать в инспекциях. Половина опрошенных хотела бы участвовать в выборе дорог для ремонта. Из них 16% - через опросы в социальных сетях, 10% готовы проходить опросы на сайтах администраций или на сайте нацпроекта, 14% - участвовать в общественных собраниях и обсуждениях.