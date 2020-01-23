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О проекте подземного перехода в Великих Луках рассказала глава администрации города

О проекте подземного пешеходного перехода рассказала глава администрации Великих Лук Любовь Романова. Об этом она написала на сайте губернатора в ответ на обращение горожанина.

«Добрый день, подскажите, пожалуйста, как будет защищен переход от выпадающих осадков? Наверное, он будет крытым? Или с подогревом? Может быть, рядом с каждым переходом круглосуточно будет дежурить сотрудник ЖКХ, который будет незамедлительно производить очистку спуска?» - поинтересовался Алексей Рудаков.

Любовь Романова сообщила, что подземный пешеходный переход будет крытым, запроектирован из сборных железобетонных элементов с заглублением верха тоннеля от верха дорожной одежды на 500-900 мм. Сходы в подземные переходы будут открытыми, для защиты от атмосферных осадков предусмотрены приямки, перекрытые железными решетками, а также водосборные колодцы под приямками.

Согласно проекту, поверхностные стоки совместно с дренажными водами от пластового дренажа из-под подземных переходов поступают в канализационную насосную станцию дождевых и дренажных вод, далее по напорному трубопроводу в сеть дождевой канализации, продолжила глава администрации города.

«Уборка сходов в подземные переходы на время эксплуатации будет включена в муниципальный контракт по уборке улично-дорожной сети», - добавила она.