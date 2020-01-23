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«Лежачие полицейские» появятся рядом с пешеходным переходом на Шестака в Пскове

Около пешеходного перехода, расположенного между домами №№24 и 25 по улице Шестака в Пскове, будут оборудованы искусственные неровности. Такой ответ дал местным жителям глава администрации города Александр Братчиков на сайте губернатора области.

«После ремонта дороги на улице Шестака значительно увеличилась интенсивность движения автотранспорта. Несмотря на наличие нерегулируемых пешеходных переходов, водители не соблюдают скоростной режим и не пропускают пешеходов. В нашем районе проживает большое количество детей и молодежи. Много детей переходят именно через данный пешеходный переход по дороге в школу, детский сад (который находится в 200 метрах от перехода). В октябре был сбит ребенок. Отсутствие «лежачего полицейского» создает угрозу жизни и здоровью наших детей», - говорится в обращении.

Александр Братчиков заверил, что установка неровностей рядом с указанным пешеходным переходом включена в план. «Планируемый срок выполнения работ - 3 квартал 2020 года», - уточнил он.