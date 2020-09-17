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В Пскове начался ремонт проездов у двух детских садов

В Пскове начались работы по ремонту проездов вдоль домов по Рижскому проспекту, 56б, улицам Народной, 51 и Юбилейной, 65. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Спецтранссервис», работы проводятся в рамках муниципального контракта.

В рамках контракта будет выполнен ремонт тротуара в проезде от улицы Народная до Юбилейной, заасфальтированы проезды между детскими садами №24 и №44, площадка у детского сада №25.

Уже произведен демонтаж старого тротуара. На следующей неделе начнется установка бортового камня.

Движение перекрываться не будет.