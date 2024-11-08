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Один и тот же автомобиль Lifan сбил шлагбаум на Балтийской и попал в ДТП на трассе

Один и тот же водитель мог быть за рулем автомобиля Lifan, который сбил шлагбаум на улице Балтийской, а затем попал в ДТП на участке федеральной трассы Р-23 в Палкинском районе. По информации источников Псковской Ленты Новостей, в двух дорожных происшествиях могут совпадать номерные знаки на автомашине.

30 ноября в 22.45 на улице Балтийской у дома №5 произошел наезд на шлагбаум, закрывающий въезд во двор. Полиция оформила данное происшествие, ведется административное расследование. Виновнику грозит ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

В тот же день в 23.35 на 311-м километре федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Невель (Палкинский район) водитель Lifan вылетел с дороги. По предварительной информации, находившийся за рулем мужчина 2004 года рождения на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в дорожное ограждение и мачту освещения.

Водитель госпитализирован. Назначено химико-токсикологическое исследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Номерные знаки Lifan, указанные в заявлении в полицию, совпадают с госномером автомобиля, вылетевшего с дороги.

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Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор ООО УК «Комфортный дом» Марина Степанова, на данный момент работа шлагбаума восстановлена. Владелец автомобиля Lifan связался по телефону с руководством компании и пообещал компенсировать ущерб.

В настоящий момент также продолжается судебное разбирательство по поводу шлагбаума.