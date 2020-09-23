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Движение по улице Киселева в Пскове перекроют 28 сентября

В понедельник, 28 сентября, в Пскове будет перекрыто движение по улице Киселева, на участке от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СпецТрансСервис», это связано с необходимостью проведения дорожных работ.

Движение планируется перекрыть на один день. Будет проводиться укладка верхнего слоя асфальта.

Напомним, муниципальным контрактом предусмотрен ремонт двух участков улицы Киселева (от Коммунальной до Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до Красноармейской). Выполняется ремонт проезжей части, съездов и тротуаров, замена бордюрного камня, устройство зеленой зоны, тактильной плитки, нанесение разметки.

Окончание работ по контракту - до 15 октября 2020 года.

Все ограничения движения на участке улицы Киселева, от Рижского проспекта до Красноармейской, сняты.