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Новый пешеходный светофор появится на улице Кузнецкой в Пскове

В Пскове установят новый пешеходный светофор на улице Кузнецкой, на пересечении с улицей Калинина. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, администрация города заказала выполнение работ по устройству и техническому перевооружению светофорных объектов по 6 адресам.

На нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Кузнецкой и Калинина предстоит демонтировать старые стойки светофора, дорожные знаки, выносные кронштейны для знаков, проводов. Заданием предусмотрена установка транспортных светофоров с обратным отсчетом времени (дополнительная светодиодная секция). Светофор будет установлен для безопасности пешеходов.

Заданием предусмотрено устройство 82 метров металлических пешеходных ограждений.

Напомним, светофор на этом перекрестке появился в 2015 году. Он проработал несколько часов, вызвал затруднения в движении, после чего был отключен навсегда.

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Два нерегулируемых перехода в Пскове будут оборудованы светофором Т.7 (желтая мигающая лампа) на солнечных батареях. Их установят на пересечении Рижского проспекта с улицей Печорской, на улице Кузнецкой, у дома 33 (дом детского творчества).

Согласно заданию, еще на трех светофорах будут заменены отдельные устаревшие элементы и заменены на новые. Это светофорные объекты на перекрестках Рижский проспект - Юбилейная, Рижский проспект - Максим Горького, Крестовское шоссе - Болотный переулок. В том числе будут установлены новые светофоры с функцией обратного отсчета.

Сроки выполнения работ - до 15 декабря 2020 года.

Аукцион проведут 9 октября. Начальная цена составляет 3 млн 557 тыс. 147,46 рублей.