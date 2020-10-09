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Стартовали работы по реконструкции дороги Гверстонь - Крупп - Кулье

В Псковской области стартовали работы по реконструкции дороги Гверстонь - Крупп - Кулье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, это самый значительный инвестиционный объект в рамках инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития»/«ДОСТУП МСП» программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов.

Подрядчик, ООО «Вуклэр», был определен по итогам электронного аукциона в начале июля. Сумма контракта составила около 220 млн рублей.

На подготовительном этапе был разработан, утвержден и согласован проект производства работ, подготовлена и выпущена в производство рабочая документация.

В настоящее время территория подготовлена для строительства. Выполнена расстановка знаков на период производства работ согласно схеме ОДД, установлены информационные щиты в начале и конце хода участка реконструкции, выполнены геодезические разбивочные работы, разбивка строительной площадки, срезка растительного грунта со стройплощадки, выравнивание и уплотнений поверхности.

Также произведена разборка существующих дорожных знаков, существующих сигнальных столбиков, существующих автопавильонов и существующей дорожной одежды. Ведутся работы по расчистке полосы отвода от кустарника.

Заготовлены материалы для реализации объекта. Заключен договор и осуществляется завоз песка, песчано-гравийной смеси, щебеночных материалов. Заключен договор на поставку малых искусственных сооружений.

Сейчас выполняются земляные работы, в том числе, снятие растительного слоя с откосов насыпи на глубину 20 см с транспортировкой на площадку временного складирования.

Дорожная одежда будет состоять из дренирующего слоя из песка, геосинтетического материала, основания из щебеночно-песчано-гравийной смеси и двух слоев асфальтобетонного покрытия. Также будут устроены водопропускные трубы, укреплены обочины и откосы, отремонтированы пересечения и примыкания, устроены тротуар и пешеходные дорожки, 4 автобусные остановки, проведено благоустройство. В деревнях Кулиско и Дальнево появится наружное освещение.

Дорога Гверстонь - Крупп - Кулье относится к IV технической категории. Имеет участки с песчано-гравийным покрытием. Расчетная скорость движения — 80 км/ч. После реконструкции покрытие станет капитальным асфальтобетонным на протяжении всего участка, ширина проезжей части будет доведена до полноценных 6 м, обочин - до 2 м.

Срок окончания работ по контракту - 30 июля 2021 года. Гарантийный срок на земляное полотно, верхний слой покрытия из асфальтобетона и водопропускные трубы составит 8 лет, на основание дорожной одежды - 6 лет, на нижний слой покрытия - 5 лет, укрепление обочин - 4 года.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.