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«Стройбалтпроект» отремонтирует мост через Милевку в Пскове

ООО «Стройбалтпроект» стало победителем аукциона на капитальный ремонт моста через реку (ручей) Милевку в створе улицы Гремячей в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, цена контракта - 27 млн 727 тыс. 676 рублей.

Второе место заняла заявка ООО «Автомобильные дороги Пскова» с предложением 27 млн 910 тыс. 94,95 рубля.

Начальная цена составляла 36 млн 483 тыс. 784,20 рубля.

Проектную документацию разработало ООО «СДМ Проект» в 2020 году. В частности, техническим заданием предусмотрены валка 16 деревьев мягких пород, устройство водоприемного колодца с фильтр-патроном, устройство и демонтаж мусороулавливающих сеток, демонтаж существующего моста и монтаж проектируемого, ремонт подходов, устройство водоотвода с проезжей части.

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Проезжая часть состоит из двух полос движения шириной по 3 м каждая. Ширина полос безопасности – 1 м. Тип ограждения с облегченного/переходного изменится на капитальный. Предусмотрено парапетное ограждение участка дороги.

Продолжительность капитального ремонта, согласно проекту, составит 10 месяцев. Срок выполнения работ – до 30 ноября 2021 года.

По данным управления городского хозяйства, после ремонта интенсивность движения транспорта составит около 700 автомашин в час.