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Елена Жгут: Проблем с уборкой снега в следующем году в Пскове не возникнет

Власти города поверили готовность зимней техники у подрядчиков, занимающихся содержанием улично-дорожной сети в рамках муниципального контракта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, заключен контракт на вывоз снега. Под лимиты бюджетных обязательств уже будущего года проблем с уборкой снега в городе не возникнет, заверила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

Власти города выезжали к подрядчикам, смотрели зимнюю технику, в том числе снегоуборочную. «Парк автомобилей и тракторов у них достаточно приличный, и если начнутся снегопады, то все будет убрано в нормативные сроки и качественно», - отметила заместитель главы администрации и добавила, что контракт торгуется под определенный лимит, но город платит по факту. Поэтому потом эти деньги остаются в виде экономии и могут быть использованы на любые другие цели городского хозяйства.