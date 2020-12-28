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Десять «Улиц Победы» привели в порядок в Псковской области в год 75-летия Победы

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России реализован патриотический проект «Улица Победы». В нем приняли участие 83 региона-участника национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе Псковская область. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в рамках акции отремонтировано 10 улиц, носящих имена героев или названные в честь Дня Победы, в 6 муниципальных образованиях. В общей сложности приведено в порядок более 6 км дорог.

В областном центре до нормативного состояния доведено две улицы. На улице Рокоссовского, названной в честь дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского, обновили 832 метра дорожного полотна: заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары и автобусные остановки, нанесли разметку термопластиком. На объект было направлено более 32 млн рублей из федерального бюджета.

Улицу Черняховского привели в порядок впервые за 30 лет. Здесь также уложили новый асфальт и укрепили обочины. Протяженность объекта - 881 метр. На его ремонт из областного бюджета было выделено 6,3 млн рублей. Улица Черняховского названа в честь дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского.

В Острове в проект «Улица Победы» вошла улица Рымара, названная в честь майора Тараса Степановича Рымара, чей батальон участвовал в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Здесь восстановили около 200 метров дорожного покрытия: выполнили асфальтирование проезжей части и пешеходных дорожек.

В Порховском районе приведены в порядок улица Орлова в Порхове и улица Аудрини в селе Полоное.

На улице имени Сергея Алексеевича Орлова, одного из организаторов партизанского движения в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны, работы проведены на участке длиной 630 метров. Дорожники провели устройство основания дороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины.

Протяженность отремонтированного участка улицы Аудрини составила 508 метров. Здесь выполнен подстилающий слой из щебня, выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона, укреплены обочины. Улица Аудрини получила название от одноименной латышской деревни, которую фашисты сожгли дотла вместе с людьми.

В Опочке обновили 320 метров улицы Раи Гавриловой, названной в честь партизанки-разведчицы. Дорожники уложили два слоя нового асфальта.

В Дедовичах восстановили участок улицы Бундзена длиной 208 метров. Выполнена укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, обочины отсыпаны песчано-гравийной смесью. Улица названа в честь активного участника партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Владимира Петровича Бундзена.

В Великолукском районе в рамках контрактов по содержанию дорог приведены в порядок улица 9 Мая в деревне Лычево, улицы Боченкова и Чайкиной в деревне Поречье. Выполнен ямочный ремонт, подсыпка щебеночно-песчано-гравийной смесью и грейдирование.