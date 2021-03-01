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Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове может начаться в марте

Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове может начаться в марте. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 5 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

К концу марта в Псковской области могут начаться ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Есть соответствующие договоренности с подрядчиками провести работы в сжатые сроки.

Борис Елкин отметил, что большинство объектов БКАД по области должны быть завершены к 31 июля или 15 августа. Исключение - некоторые объекты «посложнее и побольше».

Напомним, в 2021 году в Пскове запланирован ремонт Октябрьского проспекта (на участке от улицы Свердлова до Октябрьской площади). В него также включены Октябрьская площадь, площадь Ленина (в том числе улица Советская от улицы Поземского до Октябрьской площади), проезд к улице Ленина, улица Леона Поземского (от Советской до Советского моста), улица Воровского (от км 0+085 до км 0+125).

Заданием предусмотрено фрезерование 30284 кв. метров покрытия, ремонт тротуара, регулировка высотного положения крышек 270 люков с подъемом на высоту до 10 см, устройство тактильной плитки, демонтаж и монтаж пешеходных ограждений, нанесение разметки. Завершить работы планируется до 31 августа 2021 года.