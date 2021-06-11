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АвтоМир / Дороги

В Пскове опасный перекресток оснастят «лежачими полицейскими»

15.06.2021 19:56|ПсковКомментариев: 0

В Пскове опасный перекресток оснастят «лежачими полицейскими». Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Пскова 15 июня, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Комиссия обсудила ситуацию на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи. Из-за несоблюдения правил приоритета на перекрестке происходят ДТП с пострадавшими.

В ходе обсуждения рассматривался вариант установки светофора, однако по рекомендации областной комиссии по безопасности движения принято решение установить лежачих полицейских.

Теги: #светофор #улица Ижорского батальона #комиссия по безопасности дорожного движения
Источник: Псковская Лента Новостей
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