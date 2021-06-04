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Три года условно получил виновник «пьяного» ДТП с четырьмя пострадавшими в Пскове

В Пскове вынесли приговор виновнику ДТП - столкновения ВАЗа и автобуса, в котором пострадали четыре человека. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга, которому было предъявлено обвинение в управлении автотранспортом в состоянии опьянения с нарушением правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

В суде установлено, что 29 июля 2020 года петербуржец ехал на автомобиле по главной дороге. При выезде на второстепенную дорогу он не уступил право преимущественного движения автобусу, ехавшему по главной дороге во встречном направлении. В результате ДТП пассажиру автомобиля по неосторожности были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

При назначении наказания суд учел, что водитель ранее не был судим, вину признал полностью, а также возместил потерпевшему 300 тысяч рублей в счет причиненного преступлением вреда здоровью.

Дело суд рассмотрел в особом порядке. Приговор пока не вступил в законную силу.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, речь идет о происшествии на перекрестке улицы Ижорского Батальона и дороги на Писковичи. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, молодой человек 1998 года рождения, не предоставил преимущество автобусу №118, который двигался по главной дороге. В результате столкновения пострадали 4 человека – 3 пассажира ВАЗа (молодые люди 1998 и 1999 годов рождения и девушка 1999 года рождения) и водитель автобуса (1979 года рождения).

Водитель ВАЗа на момент ДТП был пьян.