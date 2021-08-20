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Движение автомобилей ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 24 августа

Движение транспорта ограничат на участке улицы Кузнецкой от пересечения с улицей Льва Толстого до пересечения с Октябрьским проспектом с 8.00 24 августа до 8.00 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Движение ограничат в связи с ремонтными работами. Объезд будет возможен по улицам Кузнецкой, Льва Толстого, Гражданской и Октябрьскому проспекту.

«Приносим извинения за временные неудобства», - добавили в ПТС. Водителей просят планировать поездки заранее и соблюдать требования дорожных знаков.