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Депутат от ЛДПР добился решения дорожной проблемы в деревне Кирово

Депутат от ЛДПР добился решения дорожной проблемы в деревне Кирово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, состояние дорог в этом населенном пункте известно далеко за его пределами населенного пункта. Из-за них туда только через 3-5 часов приезжает скорая помощь, а рейсовый автобус с пассажирами уже дважды падал в канаву.

По просьбе местных жителей к решению дорожной проблемы подключился депутат Собрания Краснопрудской волости Псковского района от ЛДПР Игорь Поляков. В июле был выполнен ямочный ремонт одной из главных улиц Кирова, но депутат на этом не остановился, и вот в конце августа пришла радостная весть из комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области.



«Игорю Полякову сообщили, что уже в следующем году в Кирово будет полностью заменен верхний слой асфальта на одной из главных улиц деревни протяженностью 1 км 100 м. Местные жители счастливы. А ведь за этой, вроде бы, рядовой победой стоит многолетний труд нашего депутата: официальные письма и обращения в администрацию Псковского района, районную, областную и даже Генеральную прокуратуры. К сожалению, дорожные проблемы во многих районах Псковской области сейчас решаются именно так: не благодаря усилиям местных чиновников, а благодаря настойчивости и упорству депутатов от ЛДПР. И мы готовы работать дальше на благо наших земляков, наших избирателей», - пообещал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»