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АвтоМир / За рулём

Комитет Госдумы одобрил введение скидок на штрафы за неоплату парковки

29.10.2024 12:21|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о введении скидки в размере 50% на штрафы за неоплату парковки. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, автомобилист сможет получить скидку, если оплатит штраф в течение 20 дней со дня выхода постановления.

Проект уже поддержали парламенты Красноярского края, Алтайского края и Кабардино-Балкарской Республики. В правительстве также поддержали документ при условии его доработки и призвали уточнить позицию других субъектов РФ.

Как отметили авторы законопроекта, если штрафы за нарушение ПДД при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, то в случае с нарушением правил пользования платными парковками такой возможности нет, для жителей и гостей этих городов такие различия часто непонятны.

Размер штрафа за неоплату парковки является одним из самых крупных административных взысканий. Так, в Москве этот штраф составляет 5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре — 3 тыс. рублей, в Тюмени и Туле — 2,5 тыс. рублей, в Севастополе — 1,5 тыс. рублей, а в Чебоксарах и Твери — 1 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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