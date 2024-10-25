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Почти 13 тысяч псковских школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Почти 13 тысяч псковских школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде по безопасности дорожного движения «Безопасные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Состязание проходило на платформе «Учи.ру» с 24 сентября по 27 октября при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Псковской области свои знания о правилах поведения на дорогах проверили 12 722 учеников 1–9-х классов, а по стране количество участников превысило 5,5 млн.

Школьники смогли проверить и повысить дорожную грамотность. Например, в ходе прохождения интерактивных заданий ребята разбирали, как правильно вести себя в качестве пешехода и пассажира транспортных средств, а также за рулём велосипедов и СИМ