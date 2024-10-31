Дороги в Великих Луках начали обрабатывать от гололеда

В городе Великие Луки началась противогололёдная обработка дорог и тротуаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
«В связи с заморозками и выпавшим снегом в городе началась противогололёдная обработка дорог. На проезжей части работают специализированные дорожные машины, на тротуарах - тракторы. На пешеходных переходах, автобусных остановках и тротуарах работают бригады специалистов коммунальных служб», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведётся подсыпка песчано-соляной смесью для разрушения наледи.