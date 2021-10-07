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АвтоМир / Дороги

Состоялась приемка более 19 км дороги Великие Луки – Усвяты в двух районах Псковской области

09.10.2021 17:37|ПсковКомментариев: 0

Завершено исполнение контракта по ремонту двух участков трассы Великие Луки – Усвяты в Псковской области общей протяженностью более 19 км. Это второй по крупности объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе в этом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Отрезки отремонтированной дороги проходят через населенные пункты Великолукского и Усвятского районов, где расположены общеобразовательные учреждения.

В нормативное состояние приведен участок дороги между деревнями Аничково и Бандино Великолукского района (с 12-го по 25-й км). Заменено асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, отремонтировано 9 водопропускных труб, мост через реку Вскувица, укреплены обочины, нанесена разметка термопластиком. Приведены в порядок 15 автобусных остановок.

Дополнительно для улучшения видимости и обеспечения безопасности дорожного движения на виражах спилены деревья, мешающие обзору. В деревне Плаксино возле школы на проезжей части нанесены шумовые полосы.

На участке дороги в Усвятском районе, который проходит через деревню Церковище (с 56-го по 62-й км), конструкция дорожной одежды усилена. Для этого применена технология регенерации старого асфальта. На специальной установке асфальтовую крошку смешивали с инертными и вяжущими материалами и получали асфальтогранулобетон, который укладывали на дорогу в качестве верхнего слоя основания. Поверх него выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия.

Особенность ремонта дороги на этом участке также заключалась в близости жилых домов к трассе в деревне Церковище. Для обеспечения доступа к жилым домам были отремонтированы съезды, лестницы, пандусы. Особое внимание уделено водоотводу вдоль дороги.

В населенном пункте также заасфальтировали ведущую к Церковищенскую школе пешеходную дорожку и площадку для остановки школьного автобуса. Кроме того, в начале и конце участка отремонтированы площадки для размещения мобильного поста весового контроля.

Помимо этого в контракт вошел ремонт автобусных остановок, водопропускных труб, моста через реку Усвяча и другие виды работ.

Стоимость комплексного ремонта составила около 400 млн рублей. Финансирование осуществлялось из областного бюджета. Заказчик работ – ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядная организация – АО «Буер».

Автомобильная дорога Великие Луки – Усвяты относится к IV категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Благодаря нацпроекту трассу восстанавливают поэтапно. В 2019 году обновлено 8,6 км дорожного полотна, в 2020 году - около 7,5 км, в текущем – 19,08 км. Также подписан трехгодичный контракт на ремонт еще 31,5 км дороги.

Теги: #Усвятский район #великолукский район #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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