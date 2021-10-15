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«Лежачих полицейских» просят установить в псковском дворе после ДТП с собакой

Жительница города Пскова просит установить искусственные неровности во междворовом проезде вдоль домов №№43, 39, 37 и 35 на Рижском проспекте. По ее словам, в настоящий момент на данном участке зачастую создается угроза жизни и здоровью местных жителей. Обращение опубликовано на сайте губернатора области.

«Эта дорога вдоль стадиона 4-ой школы, между детскими садиками "Кораблик" и " Чебурашка". Дело в том, что после ремонта данной дороги водители там гоняют, не сбавляя скорость. По это дороге многие дети ходят в школу, родители ведут детей в садики, бабушки прогуливаются с собачками. Но это небезопасно! Несколько раз сама видела, как под колеса чуть не попадали дети, а вчера сбили маленькую собачку. Лежачие полицейские – это действенный способ ограничить скорость движения во дворе, снизить уровень трафика и избавиться от любителей нарушать правила дорожного движения!» - написала местная жительница.

Ответственным за реагирование на данное обращение назначили исполняющего полномочия главы администрации города Пскова Бориса Елкина.