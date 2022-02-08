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Тротуары на улице Яна Фабрициуса в Пскове отремонтируют по очереди

Тротуары на улице Яна Фабрициуса в Пскове буду ремонтировать по очереди. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Ремонт будет проводиться по очереди, сначала с одной стороны дороги, затем - с другой, одновременно с ремонтом проезжей части», - рассказал Александр Грацкий.

Он также отметил, что в связи с заменой сети водопровода будут установлены временные деревянные настилы. Они позволят обеспечить доступность магазинов для жителей и торговых точек для представителей бизнеса.

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Напомним, капитальный ремонт участка от улицы Металлистов до улицы Вокзальной начался вчера, 8 февраля. Дорогу перекрыли для движения транспорта до 31 декабря. На месте установили наливные блоки, запрещающие дорожные знаки. Также закрыли все выезды из дворов и прилегающих территорий.

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Кроме того, началась фрезеровка старого асфальтного покрытия.