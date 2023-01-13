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В Роскачестве рассказали куда жаловаться на плохую уборку дорог и пешеходных дорожек зимой

Куда жаловаться при плохой уборке дорог и пешеходных дорожек от снега и льда рассказал в пресс-службе Роскачества.

«Кто и как должен убирать снег - зависит от его локализации. Дворы, тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории, и за ее благоустройство и поддержание в хорошем состоянии отвечает уполномоченная организация (чаще всего управляющая компания или ТСЖ). Соответственно, она и несет ответственность за любые нарушения. Силами УК или ТСЖ убирается двор, счищаются сосульки с крыш, освобождаются от снега и льда тротуары. Кроме того, представители организации обязаны следить за потенциальными опасностями и выставлять ограничители, если, например, возможно схождение снега или сосулек с крыши», - пояснил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Снег по современным стандартам не вывозят, а убирают с дорожек, тротуаров, от стен домов. Если снег мелкий, его просто сметают в сторону, если снега много, сначала пласт сдвигают к обочине, а потом перекидывают, например, на газоны (в те места, где не ходят люди).

При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары должны каждые три часа. Поэтому уборка утром – не оправдание того, что к вечеру опять выросли сугробы, уже можно жаловаться и требовать, чтобы убирали как следует.

Уборкой снега в городе, на тротуарах и дорогах, которые не относятся к придомовой территории, занимаются коммунальные службы, они же несут ответственность за качество уборки, даже в тех случаях, когда для выполнения работ привлекаются сторонние компании (подрядчики).

В общем случае снег должны убрать с дорожек в течение 12 часов (если снегопад, соответственно, не обильный), гололед – в течение 4-12 часов, на тротуарах и пешеходных дорожках – за 12-24 часа.

Куда жаловаться, если снег не убирают:

Если вы видите, что снег долго не убирают, ходить стало тяжело и даже опасно, необходимо жаловаться в первую очередь в организацию, которая отвечает за порядок и чистоту:

В случае с придомовой территорией – в управляющую компанию или ТСЖ.

В случае с городской территорией – в коммунальные службы своего района (контакты можно посмотреть на соответствующих сайтах в интернете, в Москве можно отправить обращение через портал mos.ru или форму проекта «Активный гражданин»).

Претензию лучше оформлять в письменном виде и двух экземплярах (один останется у вас, на нем ответственное лицо проставит дату и подпись). Если ответа нет или он вас не устраивает, можно обращаться в прокуратуру. Как показывает судебная практика, зачастую в таких ситуациях закон становится на сторону граждан, вне зависимости от того, по какой причине уборщики не справились с задачей (кроме, конечно, экстренных ситуаций, о которых поговорим далее). При этом свое обращение желательно подкреплять аргументом, что бездействие управляющей компании (коммунальной службы) ограничивает вашу свободу передвижения или создает угрозу безопасности жизни и здоровья.