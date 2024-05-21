Строительство улицы Кузбасской Дивизии в Пскове поддержал комитет Совфеда

Реконструкцию улицы Западной и строительство улицы Кузбасской Дивизии поддержал комитет Совета Федерации по экономической политике и будет рекомендовать правительству РФ включить финансирование этих проектов в госпрограмму. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Обе инициативы озвучил губернатор Михаил Ведерников в ходе Дней Псковской области в Совфеде. Ранее поддержку проектам оказали Минтранс России и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«Для Пскова это очень важно! Реализация проектов позволит расширить транспортные связи, увеличить пропускную способность улиц, организовать автобусное сообщение и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», - подчеркнул градоначальник.
Реконструкция улицы Западной от Михайловской до Коммунальной предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, реконструкцию тротуаров, устройство велосипедных дорожек и автобусных остановок. Аналогичные работы, а также устройство круговых пересечений предполагает строительство улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной. Стоимость двух проектов составляет более 1,6 млрд рублей.
«Благодарю всех, кто прилагал усилия к продвижению проектов и доказывал их актуальность и необходимость для развития города!» - заключил Борис Елкин.