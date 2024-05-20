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Экономика

Проблемы сбалансированности бюджетов на примере Псковской области рассмотрел профильный комитет Совфеда

21.05.2024 11:13|ПсковКомментариев: 0

О финансовых проблемах, которые Псковская область не может решить без помощи федеральных органов власти, рассказал на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. На примере Псковской области сенаторы обсудили актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. В заседании приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации, псковский сентатор Андрей Турчак, губернатор Михаил Ведерников, депутаты Александр Братчиков, Андрей Козлов и Андрей Маковский, представители псковской делегации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Предваряя выступление спикера, сенаторов приветствовал глава псковского региона. Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос формирования бюджета для Псковской области всегда был и остаётся одним из самых сложных. Тем не менее, в последние годы многое удалось изменить. Дополнительные возможности для развития регион получил, благодаря пятилетней Индивидуальной программе социально-экономического развития, минимальному финансового участия области в проектах, реализованных в рамках федеральных программ на условиях софинансирования, а также возможности замещения коммерческих кредитов бюджетными.

Александр Котов в докладе перешёл к конкретике. Спикер отметил, что на протяжении длительного времени Псковская область входит в число субъектов с низким уровнем бюджетной обеспеченности. «Мы стараемся развиваться, привлекать внебюджетные средства, использовать все возможные инструменты. И я бы сказал, что у нас это неплохо получается – Псковская область меняется на глазах. Обратной стороной этого успеха является максимально возможный государственный долг. И сложился он, не потому что мы позволяли себе лишнее – мы вкладывали заёмные средства в программы, в которых не участвовать не могли – обеспечивая расселение из ветхого и аварийного жилья, поднимая зарплату бюджетникам, закупая льготные медикаменты, вкладываясь в развитие инфраструктурных проектов», - рассказал Александр Котов.

В качестве примера формирования долгов спикер привёл программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, где участие региона до 2017 года составляло от 40% до 60%. При строительстве Перинатального и Онкологического центра процент был ниже, но каждый раз области нужно было находить порядка полумиллиарда рублей. С 2020 года уровень был снижен до минимума – до 1%, но рассчитаться с долгами не удаётся до сих пор. «В подобной экономической ситуации оказался целый ряд регионов, накопивших неподъёмную сумму кредитов», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель псковского парламента обратил внимание на структуру доходов региона, четверть которых формирует дорожный фонд – эти средства окрашены и не могут быть израсходована на иные цели. При этом с каждым годом растут социальные обязательства. «Только за три последних года расходы на оплату труда бюджетников увеличились более чем на 2 млрд рублей. А у нас весь бюджет, напомню, 60 млрд», - обратил внимание Александр Котов. Федеральная дотация покрывает только половину потребности каждого текущего года. С трудом достигнутый уровень не позволяет поднять зарплаты до конкурентного уровня, в результате область теряет специалистов.

Также Александр Котов обратил внимание на значительный рост расходов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – за 5 лет они увеличились в 2,3 раза, а за 10 лет – в 4,2 раза. Федеральная субвенция не учитывает фактических расходов, и на сегодняшний день регион уже потратил почти в три раза больше выделенных на год средств.

В продолжение темы здравоохранения Александр Котов поблагодарил Совет Федерации за подготовку проекта закона о переводе закупок медикаментов для лечения пяти орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень – решение вступило в силу с 2019 года. Спикер напомнил о масштабе проблемы. Псковское областное Собрание своей инициативой объединило сначала регионы Северо-Запада, подняв вопрос на Конференции ПАСЗР, а затем и субъекты Дальнего Востока и Забайкалья – совместное заседание прошло в 2017 году. На обращение четверти регионов откликнулись сенаторы и лично спикер Совфеда Валентина Матвиенко, и хотя на федеральный уровень были переведены не все нозологии, решение поддержало регионы.

«Острота проблемы снизилась, но, положа руку на сердце, средств на эти цели по-прежнему сильно не хватает. Число нозологий, поддающихся лечению, растёт год от года, а следом и количество пациентов. Стоимость препаратов – космическая», - добавил Александр Котов.

В качестве предложений, которые могли бы помочь Псковской области спикер озвучил шесть конкретных шагов: поэтапно довести коэффициент уровня бюджетной обеспеченности субъектов до 0,9; увеличить дотацию на повышение зарплаты бюджетникам для регионов с низким уровнем обеспеченности; производить расчёт субвенции на финансирование закупки льготных медикаментов с учётом фактических расходов; передать на федеральный уровень полномочия субъектов по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и по обеспечению лекарственными препаратами орфанных больных; в части списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам рассмотреть возможность установления особых условий применения механизма для регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности; сохранить действующий уровень софинансирования расходных обязательств в процентном соотношении 99 к 1 %.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова в продолжение поднятых проблем сообщила, что вопрос механизмов списания двух третей долгов регионов в настоящее время обсуждается на всех площадках, но итоговое решение пока не принято. В случае использования этого инструмента Псковской области удастся избавиться от долговых обязательств в размере 11 млрд рублей. Возможностей довести бюджетную обеспеченность всех субъектов с низким социально-экономическим развитием до коэффициента 0,9 у федерального бюджета пока нет, но вполне реальны точечные решения для регионов, которые особенно нуждаются в поддержке. Не видит Минфин возможностей и для перевода полномочий по страхованию неработающего населения на федеральный уровень, хотя вопрос этот поднимается ежегодно. Также Ирина Окладникова согласилась, что методика расчёта субвенции на финансирование закупки льготных лекарств требует корректив – в этой части требуется участие Минздрава.

Предложения региона эмоционально поддержала аудитор Счётной палаты Российской Федерации Наталья Трунова – с 2010 по 2012 год председатель комитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию Псковской области. Представитель органа финансового контроля высоко оценила работу руководства региона: объём инвестиций, привлечённых благодаря индивидуальной программе развития, – один из самых высоких по стране, вложения, которые не оправдали себя и были заморожены, практически отсутствуют. Наталья Трунова обратила внимание, что такие субъекты, как Псковская область, имеют демографическую особенность – в них проживает значительная часть пенсионеров, в том числе, приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга, что в конечном итоге увеличивает расходные обязательства региона.

 

Андрей Турчак напомнил коллегам, что семь лет назад в Совете Федерации так же проходили Дни Псковской области. «Постановление, которое сенаторы тогда принимали, практически выполнено – это существенно помогло субъекту. Я хотел бы поблагодарить Министерство финансов за поддержку нашего субъекта и выразить уверенность, что проект постановления, который будет принят по итогу завтрашнего заседания, так же даст дополнительный толчок для развития региона, выделяемые средства федерального бюджета будут направлены в точки роста и позволят выбраться из непростой финансовой ситуации, показать динамику», - добавил Андрей Турчак.

Председатель комитета Анатолий Артамонов, подводя итог обсуждения, отметил важность создания таких финансовых механизмов, которые могли бы использовать все регионы, независимо от уровня бюджетной обеспеченности. В настоящее время нередка ситуация, когда регионы с высоким доходом могут привлекать дополнительные финансы за счёт всего спектра доступных инструментов, а субъекты с низким уровнем развития вновь по разным причинам «остаются за бортом». Общая задач при этом заключается в том, чтобы создать единый комплекс, доступный всем.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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