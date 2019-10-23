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Период оформления льготных проездных региональными льготниками Псковской области прекращается с 1 ноября

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что с 1 ноября прекращается период льготного оформления проездных документов на пригородные поезда для региональных льготников Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Напомним, что на основании постановления администрации Псковской области от 05.03.2019 №72 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Псковской области» в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года отдельные категории граждан обладают правом льготного проезда в пригородных поездах с оплатой 50% от стоимости проездного документа.

К льготным категориям граждан относятся: