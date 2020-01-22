АвтоМир / Общественный транспорт

Псковичам объяснили причины отмены льгот за проезд с 1 февраля

С сегодняшнего дня, 1 февраля, жителей Псковской области ждёт нововведение. Сразу несколько межмуниципальных маршрутов региона переводят на нерегулируемый тариф. Для пассажиров это означат не только то, что перевозчик отныне сам сможет устанавливать стоимость проезда, но и то, что льготы, к которым привыкли люди, отменяются. О причинах нововведений «МК в Пскове» рассказали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Для оптимизации расходов

«Согласно действующему законодательству, в июле 2020 года истекает срок действия договоров на транспортное обслуживание населения по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, - рассказал председатель профильного комитета Борис Елкин и добавил, что в связи с этим до указанного времени нужно заключить новые госконтракты.

Заключение таких контрактов, по словам руководителя регионального комитета по транспорту, повлечет колоссальную дополнительную нагрузку на областной бюджет. Чтобы оптимизировать расходы, специалисты профильного комитета проанализировали межмуниципальные маршруты. Среди них нашлись такие, где перевозчики не обращались за субсидиями. Это, объяснил Борис Елкин, связано с тем, что маршруты являются прибыльными.

На этой почве администрация Псковской области издала постановление от 30.12.2019 № 483 «О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на период до 31 декабря 2020 года». В этом документе и оказалось утверждено изменение вида перевозок с перевозок по регулируемому тарифу на перевозки по нерегулируемому тарифу на нескольких межмуниципальных маршрутах.

Дочитать материал можно на сайте «МК в Пскове» - ЗДЕСЬ.