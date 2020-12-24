Новые автобусы «Псковпассажиравтотранса» поставят на учет в ГИБДД до конца года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил до конца года поставить на учет в ГИБДД новые автобусы «Псковпассажиравтотранса», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с рабочего выезда на предприятие.
Всего «Псковпассажиравторанс» получил 249 новых автобусов. Губернатор отметил, что весь транспорт получен без задержек, в полном объеме.
По словам губернатора, крайне важно поставить его на учет в ГИБДД. «Автобусы должны выйти на линию в Пскове и районах как можно скорее», - заметил он.
Михаил Ведерников осмотрел новые автобусы и посидел за рулем. Среди новых автобусов есть транспортные средства особо большой вместимости (сцепки).