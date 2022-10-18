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Автостанцию «Старый Изборск» закрывают из-за её убыточности

Автостанцию «Старый Изборск» в Печорском районе закрывают из-за её убыточности. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Услышьте нас, изборян (жителей Старого Изборска), не дайте снести павильон автостанции. Бедные дети, школьники и взрослые будут ждать автобус на улице и в дождь, и в ветер, и в снег, и в мороз, а, потом, вдруг он сломался и не приехал - жди следующего. Это же ужас просто, а билеты теперь покупать у водителя и задерживать движение, а ещё ведь множество туристов приезжают к нам», - написал на сайте главы региона местный житель.

Обращение прокомментировал Станислав Стармолотов. Он отметил, что закрытие автостанции позволит снизить расходы предприятия «Псковавтотранс» на содержание, налогообложение, фонд оплаты труда и аренду помещения.

«Автостанция "Старый Изборск" в настоящее время обслуживает в основном пригородное сообщение – среднесуточное количество проходящих рейсов составляет 12 автобусов, при этом среднесуточное количество пассажиров составляет 37 человек. В связи с чем содержание автостанции является невозможным и убыточным для ГППО "Псковавтотранс"», – пояснил и. о. председателя профильного комитета.

Помещение автостанции представляет собой передвижной вагончик, который выполняет функцию кассы по продаже билетов, отметил Станислав Стармолотов. «Данный объект не оборудован ни залом ожидания, ни какими-то иными помещениями, предназначенными для обслуживания пассажиров. Ожидание автобуса пассажирами происходит вне автостанции, на расположенном рядом оборудованном остановочном пункте. Таким образом, вне зависимости от существования автостанции, условия для пассажиров в части ожидания автобусов на улице, не изменятся», - написал он.

Приобрести билеты на необходимый рейс пассажиры смогут на официальном сайте ГППО «Псковавтотранс» или забронировать по короткому номеру: 080, а также напрямую у перевозчика.

«В части туристов сообщаем, что туристический поток формируется в основном за счет заказных автобусов, предоставляемых туроператорами, которые производят посадку/высадку пассажиров на специальной автобусной туристической площадке. На автостанцию обращаются туристы крайне редко. Учитывая вышеизложенное, закрытие автостанции обоснованно и экономически целесообразно. Никаких существенных изменений, ухудшающих положение жителей деревни Старый Изборск и туристов, при этом не произойдёт», - заключил Станислав Стармолотов.