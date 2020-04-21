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Путин подписал закон о временном оформлении ОСАГО без техосмотра

Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране временно приобретать полис ОСАГО без прохождения техосмотра автомобиля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года разрешается заключение договора ОСАГО без предоставления диагностической карты о состоянии автомобиля либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и других машин.

При этом страхователь в таком случае должен будет предоставить вышеуказанные документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер и не позднее 31 октября текущего года.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие закона об индивидуализации тарифов ОСАГО.