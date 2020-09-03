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Минпромторг прогнозирует падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Министерство промышленности и торговли прогнозирует падение продаж автомобилей в России в 2020 году на 25-30%. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

«Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома, - отметил он. - По рынку падение будет, думаю, около 25-30%». Денис Мантуров рассказал, что автопрому в этом году дополнительно выделили более 25 млрд рублей для стимулирования потребительского спроса, с учетом целевых закупок - это больше 35 млрд рублей.

«В производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок "Камаза", и "Группы ГАЗ"», - сказал министр.

В целом российская промышленность по итогам года покажет небольшое снижение или останется на уровне прошлого года, добавил Денис Мантуров.