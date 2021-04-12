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Псковичам напомнили порядок проведения экзамена для получения водительского удостоверения

В управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области рассказали о проведении экзамена для получения водительского удостоверения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, для назначения даты и времени приема экзамена необходимо обращаться в экзаменационное отделение (Псков, улица Труда, 75. кабинет 110) или в автошколу для прохождения дополнительной подготовки с последующей пересдачей экзамена в составе организованной группы.

В случае пересдачи квалификационного экзамена на право управления транспортными средствами, подачи дополнительного заявления не требуется, объяснили в ведомстве, так как услуга считается завершенной только после получения водительского удостоверения.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, напомнили в ГИБДД.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области: