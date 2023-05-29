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Псковские полицейские задержали двух пьяных водителей из Петербурга

Псковские полицейские задержали двух пьяных водителей из Санкт-Петербурга, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в поселке Кунья у дома по улице Октябрьской вечером 11 июня полицейские остановили для проверки мотоциклиста. Им оказался житель Великолукского района 1981 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день в Пушкинских Горах выявили еще одного нетрезвого мотоциклиста– 41-летнего мужчину из Санкт-Петербурга.

А в поселке Заплюсье Плюсского района 11 июня в ночное время у дома на улице Спортивной полицейские остановили для проверки Renault. За рулем этой иномарки находился житель Санкт-Петербурга 1983 года рождения в нетрезвом виде.

Ночью 12 июня по поселку Локня на автомашине ВАЗ-2121 следовал местный житель 1994 года рождения, который тоже был «под градусом», отметили в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.