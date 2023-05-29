АвтоМир / Происшествия

Псковича лишили свободы, водительских прав и автомобиля за пьяное вождение

Пскович, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лишился свободы, водительских прав и своего автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установили, что 43-летний мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенный прав, 24 февраля 2023 года управлял автомобилем на территории Пскова и Псковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным водительских прав.

Ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности по статье 264.3 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

По результатам рассмотрения дела, суд назначил виновному наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с запретом управления транспортными средствами на 3 года. Кроме того, автомобиль конфисковали в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.