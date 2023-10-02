Нетрезвого водителя скутера выявили полицейские в Великолукском районе, ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Вечером 29 сентября в деревне Лычево полицейские остановили для проверки мужчину на скутере. Им оказался местный житель 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения.
«С такими фактами на территории региона госавтоинспекторам приходится сталкиваться довольно часто», – рассказали в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего выясняются.