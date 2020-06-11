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Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове

Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове

Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове

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Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове

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На Ольгинском мосту во втором ряду по направлению из центра собрался «паровозик» из четырех автомобилей, сообщает сообщество «Убитые дороги». На видеокамере Pskovline видно затруднение движения от площади Ленина в сторону Завеличья.