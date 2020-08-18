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Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери

Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери. Трагедия произошла около 20.00 17 августа в деревне Переслегино, сообщает Великолукская телерадиокомпания в своем телеграм-канале.

58-летний водитель трактора превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил маршрутку. Установлено, что водитель трактора был пьян. Его задержали на месте происшествия.

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В результате аварии две женщины погибли до приезда «скорой помощи». Ещё пять человек получили ранения. По словам участников ДТП, все это было похоже на фильм ужасов. Во время столкновения сразу четырех человек выкинуло из маршрутки.



Кроме того, передает ВТРК, за несколько минут до ЧП местные жители видели тракториста в местном магазине, где он покупал сразу несколько бутылок спиртного.