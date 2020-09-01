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За смертельное ДТП гособвинитель просит для Ефремова 11 лет колонии

Прокурор запросил для актера Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы за совершенное им в состоянии опьянения дорожно-транспортное происшествие с смертельным исходом.

Прокурор сообщила, что считает вину Ефремова полностью доказанной. Она запросила для актера 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года, пишет РИА Новости.

В зале суда Михаил Ефремов признал свою вину.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водителя - курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова - госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков.